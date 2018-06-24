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В Самаре проект "Модерн в облаках" отметили музыкальным выступлением

24 июня 2018 23:26
87
В Самаре проект
Зрители услышали шоу барабанов.

Напомним, как сообщалось ранее, в Самаре появился новый проект "Модерн в облаках". Он создан художниками, журналистами, градозащитниками, IT-специалистами.

Ччетырехметровые гелиевые шары появились над шедеврами самарского модерна. Возле шаров и памятников архитектуры установлены навигационные стенды. Всего в рамках проекта "Модерн в облаках" отобрано 18 объектов.

В воскресенье 24 июня новый проект торжественно отметили музыкальным выступлением на площади Революции. Зрители услышали шоу барабанов.

Фото: Дильдина Светлана.

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