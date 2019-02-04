В Самаре представят выставочный проект «Международный конкурс им. П.И. Чайковского»

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9 февраля в 15:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) откроет музыкально-выставочный проект «Международный конкурс им. П.И. Чайковского: история, имена, открытия».Гости мероприятия познакомятся с конкурсом имени П.И. Чайковского, его историей, биографиями знаменитых исполнителей произведений великого композитора, а также с известными музыкантами, которых это значимое культурное событие объединило и в творческой судьбе которых сыграло решающую роль.Концертную программу откроет запись Первой части Первого концерта П.И. Чайковского в исполнении победителя Первого международного конкурса, американского пианиста Вана Клиберна. Гостям отдела искусств универсальной научной библиотеки представят презентацию музыкально-выставочного проекта, пригласят на выставку книжных изданий, предоставят лучшие номера прошедших музыкальных состязаний, пригласят на экскурсии, творческие встречи с известными в Самаре исполнителями.В программе открытия:Инструментальный ансамбль «Квинта» исполнит «Сентиментальный вальс» и «Мелодию», Т. Свитова — фортепианное произведение «Размышление», С. Евстафьева — «Романс» для виолончели с инструментальным ансамблем. Вокальную часть концертной программы представят: В. Медведев — романсы «Средь шумного бала» и «Благословляю вас, леса», М. Бунтин (гитара) и Ю. Ермишкина — вокальные миниатюры для детей «Мой Лизочек» и «Мой садик», М. Иванова исполнит романс «Канарейка». В заключение программы прозвучит романс «Легенда» на стихи Н. Плещеева в исполнении вокально-хорового ансамбля «Велий расев».Время работы музыкально-выставочного проекта «Международный конкурс им. П.И. Чайковского: история, имена, открытия» - с 9 февраля по 30 ноября 2019 года.10+