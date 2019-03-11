В Самаре представят представляют проект "Театральная пятница"

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Цель проекта - в Год театра создать дискуссионную площадку на базе исторического парка «Россия - Моя история». Используя мультимедийные возможности образовательного комплекса, проводить творческие встречи с артистами и режиссерами театра «СамАрт». Приобщить большое количество жителей города, в том числе детей и молодежи к театральному движению. Обратить внимание на театральные традиции в Самаре через мероприятия проекта.Раз в месяц, на протяжении 2019 года - в конференц-зале мультимедийного парка – разговор об истории театра. Жизни в искусстве. И об искусстве жить.«Я всегда считал, что всё, происходящее со мною в жизни, случайно. Считаю так до сих пор. Но порой мне кажется, что мне в чём-то не оставили выбора… А, значит, случайность была исключена, потому что она возможна только там, где есть выбор»."Случайности и закономерности театрального пути" – так назвал первую встречу из цикла «Театральная пятница» актер, режиссёр и художественный руководитель театра "СамАрт" Павел МаркеловФормат мероприятия – живое общение, ответы на все вопросы зрителей – из первых уст. А это – роли и режиссерские работы, планы на театральный сезон 2019 года, состоявшиеся и готовящиеся премьеры, грядущее открытие новой сцены и предстоящий XIV Международный фестиваль «Золотая репка».Встреча состоится 15 марта в 15 часов по адресу:Мультимедийный парк «Россия – Моя история» - Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж.12+

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