В Самаре представят концертную программу, посвященную Дню Героев Отечества в России

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9 декабря в 14:00 в муниципальном бюджетном учреждении культуры г. о. Самара «ДК «Победа» (пр. Кирова, 72 «А») в рамках празднования Дня Героев Отечества в России будет представлена концертная программа «От героев былых времен…» с участием лауреатов областного патриотического многонационального детско-юношеского фестиваля-конкурса искусств.Мероприятие второй год подряд проводится Самарской областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии «Русско-Белорусское Братство 2000» при поддержке Администрации городского округа Самара, Дома дружбы народов Самарской области и национальных общественных объединенийЦели фестиваля-конкурса: морально - нравственное воспитание многонациональной молодежи; возрождение национальных, духовных традиций преемственности и связи поколений; формирование чувства патриотизма и патриотической культуры посредством представления разных направлений искусств (6+)а.На мероприятие приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти г. о. Самара, герои и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, пенсионеры, представители национальных общественных объединений региона.Программой заявлено:- 13:30 – 14:30 – выставка «Героический вклад народов России в Великую Победу», выставка национальных головных уборов и кукол;- 14:00 – 14:15 - приветствия и поздравления от официальных лиц, почетных гостей;- 14:15 -15:45 - многонациональная концертная программа «От героев былых времен…»;- 15:45 – 16:00 - церемония награждения.