В Самаре представят SHORT + SWEET: лучшее короткометражное кино Австралии

Мероприятие состоится 20 июня в кинотеатре "Вертикаль".Гость показа – Грег Долгополов, программный директор фестиваля.У каждой национальной кинематографии есть свои особенности – уникальные, как отпечатки пальцев. Австралийское кино – это сочные, гипернасыщенные цвета: природа континента обязывает. И чувства, которые не знают полумер: любить – так любить, стрелять – так стрелять.Короткометражное кино – особый вид искусства; требует ёмкости, лаконичности и острой непредсказуемости анекдота, даже когда речь – о событиях трагических. В панораме австралийского короткого метра отражается вся живописная, буйная, страстная страна.Все фильмы демонстрируются на оригинальном языке с русскими субтитрамиБилеты уже в продаже: www.coolconnections.ruПоказы фильмов пройдут в городах, принимающих групповые матчи с участием сборной Австралии на Чемпионате мира по футболу 2018.