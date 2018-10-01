В Самаре подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов
1 октября 2018 13:12
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27 сентября состоялся финал ежегодного областного конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов «Профессиональное признание – 2018».
В этот день Дом культуры «Победа» города Самары собрал работников библиотек со всей губернии. На конкурс приехали библиотечные специалисты из 30 муниципальных образований, а также представители региональных вузов, преподаватели, студенты, волонтеры, ветераны отрасли и, конечно же, читатели библиотек.
Всего на конкурс было представлено 23 работы из 15 муниципальных образований Самарской области. По признанию членов жюри, перед ними стояла непростая задача из очень достойных работ выбрать пять лучших.
В завершение финала жюри сделало свой нелегкий выбор, и победителем конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов Самарской области в 2018 году стала Ольга Васильевна Медведева, заведующая детской библиотекой №2 г.Тольятти. Ольга Васильевна получила памятный знак «Профессиональное признание» и сертификат на стажировку в Российской государственной библиотеке для молодежи (г. Москва).
А приз зрительских симпатий, по итогам голосования участников и гостей финала, оказался у Татьяны Геннадьевны Мелиховой, библиотекаря Малороссийской сельской библиотеки.
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