В Самаре отпразднуют Сабантуй

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30 июня в 12.00 в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина (г. Самара ул. Советской Армии, 181 «В») пройдет 30-й юбилейный областной татарский народный праздник «Сабантуй - 2018», посвященного 80-летию Гакиля Сагирова (0+).В программе мероприятия: спортивные соревнования, танцевальные площадки, выставка картин и изделий народного промысла, и др.В торговых рядах гости Сабантуя смогут приобрести предметы религиозной и татарской национальной атрибутики, народных промыслов, отведать блюда национальной кухни.Особенность татарского праздника Сабантуй в том, что любой желающий может принять участие в различных конкурсах и соревнованиях, пишет пресс-служба облправительства.Народный татарский праздник Сабантуй находится под защитой ЮНЕСКО, с 2002 года официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества.Исторически Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же - в честь их окончания (в июне).В 2018 году национальный праздник Сабантуй будут отмечать в 58 российских регионах и 30 зарубежных странах.