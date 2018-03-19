В Самаре отметит 25-летие студенческий театр «Кокон»

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30 марта 2018 г. в Самарской гуманитарной академии пройдет праздничный вечер, посвященный 25-летию студенческого театра «Кокон».Это единственный студенческий театр в Самаре, который существует 25 лет! И это классический театр. Он живет, работает, объединяет студентов всех факультетов Самарской гуманитарной академии и ее Колледжа, в котором занимаются и студенты из других вузов.Все эти годы руководит театром – доцент Самарского государственного института культуры Петров Виктор Владимирович.Из студийцев вырастали профессиональные актеры и режиссеры (Любовь Анциборова – Самарский драматический театр; Артем Устинов – театральный режиссер, выпускник ГИТИСа; Артем Рыбин – помощник режиссера театра «Кокон», выпускник СГИК).Заниматься в театре на бесплатной основе могут учащиеся средних школ, в частности Ассоциированных школ "Юнеско", воспитанники детских домов и приютов.Театр «Кокон» неоднократно становился лауреатом городского и областного туров фестивалей «Студенческая весна» и фестиваля «Весна ЮУрГУ».Студенческий театр «Кокон» более 10 лет дарил детям-сиротам, детям-инвалидам, многодетным семьям спектакль – рождественскую сказку, который входил в программу областной благотворительной рождественской елки Самарской гуманитарной академии, срывая аплодисменты и детей, и взрослых. Театр участвовал в концертах студентов СаГА для ветеранов войны и труда г. Самара.Репертуар театра все эти годы был интересным и серьезным: В. Шекспир, А.П. Чехов, В. Сологуб, А. Слаповский, Л. Филатов и др.Все эти годы студенческий театр «Кокон» был местом, где студенты приобщались к прекрасному и несли его другим, учились работать в команде, ставить цели и задачи, достигать их, учились работать над собой, развиваясь и совершенствуясь. Взрослели личностно, социально. И даже профессиональному их становлению театр помогал.Юбилейный вечер студенческого театра «Кокон» «Необыкновенное чудо или наш веселый четвертак» включает в программу отрывки из спектаклей прошлых лет и новые работы:- А.П. Чехов «Медведь» (комедия),- А. Слаповский «Перевод» (психологический этюд),- В. Сологуб «Беда от нежного сердца» (водевиль),- Л. Филатов «Про Федота стрельца…» (фольклорная сказка),- В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (трагедия),- А. Слаповский «Зеленая звезда» (фарс-миниатюра).Праздничный вечер, посвященный 25-летию студенческого театра «Кокон», состоится 30 марта в 18:00 в актовом зале (3 этаж) учебного корпуса Самарской гуманитарной академии на ул. Дыбенко, д.21.