В Самаре открыт прием заявок на участие в VI Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко

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1 августа открылся прием заявок на участие в VI Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко, который пройдет в Самарской области с 5 по 7 октября.Фестиваль посвящается выдающемуся современному российскому поэту Михаилу Всеволодовичу Анищенко.За пять лет проект успел стать популярным среди молодых авторов по всей стране. Ежегодно поступает порядка 300 заявок от поэтов и прозаиков из самых разных регионов России.В 2018 году организаторами было решено расширить возрастные границы фестиваля и пригласить к участию поэтов, прозаиков, публицистов, драматургов в возрасте от 18 до 35 лет. Подробно ознакомиться с регламентом подачи заявки можно на ресурсе проекта во «ВКонтакте» https://vk.com/litfestsamara в разделе «Документы», а также на сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки: http://libsmr.ru/node/47401.Заявки и конкурсные работы с пометкой «Фестиваль имени Анищенко-2018» принимаются до 1 сентября включительно на электронный адрес: litfest-samara@yandex.ru.В преддверии и во время работы Всероссийского литературного фестиваля с 2 по 13 октября в галерее «Новое пространство» будет проходить выставка художественных работ «Река звала меня на "ты"», на которой будут представлены картины Валентина Пурыгина, Юрия Скачкова и Алексея Давыдова.По итогам фестиваля выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодежная волна» – с лучшими произведениями участников фестиваля.

Фото: pixabay.com