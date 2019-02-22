В Самаре открылся необычный выставочный проект «Весь мир – театр! Внимание на экспериментальную сцену!»
22 февраля 2019 12:26
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19 февраля 2019 года в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялось открытие межрегиональной выставки натюрморта «Весь мир – театр! Внимание на экспериментальную сцену!». Новый, экспериментальный для Самары выставочный проект открывает цикл мероприятий СОУНБ, посвященных году театра. В роли режиссеров-постановщиков, реквизиторов, сценографов и осветителей выступили фотографы. Ведь специфика натюрморта как жанра в том, что неодушевленные предметы, «схваченные» взглядом фотографа, способны сообщить нам глубокую и интересную историю, важно только уметь ее разглядеть и прочитать.
— Вы все сегодня присутствуете на открытии года театра. Мы представляем вам небанальный, нестандартный вариант постановки из четырех актов, где представлена драматургия фотохудожников из Москвы, Тулы, Подмосковья и Самары. Итак, внимание на экспериментальную сцену! Предлагаем вам игру с образами, словами и литературными ассоциациями. Приглашаем в наш театр! – приветствовала гостей вечера руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова.
На выставке представлены натюрморты Олега Вязанкина (г. Самара), Виктории Ивановой (г. Москва), Лилии Родионовой (г. Тула) и Александра Сенникова (г. Краснознаменск Московской области).
Еще одна важная составляющая проекта «Весь мир – театр! Внимание на экспериментальную сцену!» — литература. Каждая работа фотохудожника может вызывать ассоциации из книг, написанных в разное время, на разных языках, в различных жанрах. Центр поддержки и развития чтения СОУНБ ненавязчиво предложил варианты, согласиться или вспомнить что-то свое – выбор зрителя. И, конечно, все пространство галереи, ее аура напоминают о театре. Здесь и сцена, на которую первыми выходят книги, и выразительный занавес, и соответствующее освещение, и афиши, сообщающие о полюбившихся самарцам спектаклях. В залах звучат лучшие постановки, давно ставшие классикой.
— Мы предлагаем всем неравнодушным к экспериментам и творчеству найти связь между образами на фотографиях и цитатами из литературных произведений, чтобы на время почувствовать себя режиссерами новой художественной реальности, в которой каждый может проявить индивидуальность, талант, способность нестандартно мыслить. Мы избрали такой прием потому, что «в начале было слово». В основе любой постановки лежит литература, — пояснила руководитель Центра чтения ГБУК «СОУНБ» Софья Сыромятникова.
О мероприятии, которое состоится в галерее библиотеки в ближайшее воскресенье, рассказал художественный руководитель Самарского театра «Город» Константин Грачков. Поскольку в галерее действует экспериментальная сцена, которая зачастую связана с драматургией, то актеры театра прочитают здесь современную пьесу Альбины Гумеровой «Пистис. Эльпис. Агапе», что в переводе с греческого означает Вера, Надежда, Любовь. Произведение завоевало сразу несколько наград на фестивале современной драматургии.
Экспозиция будет работать с 19 февраля до 16 марта 2019 г.
Традиционно в эти дни галерея «Новое пространство» готовит интересную программу мероприятий:
24 февраля 2019 г. в 18.00 состоится актерская читка пьесы современного драматурга Альбины Гумеровой «Пистис. Эльпис. Агапе».
2 марта 2019 г. в 17.00 приглашаем на Вечер поэзии и прокрастинации «Точки над Ы. Эстетика новой мутности».
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