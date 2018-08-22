В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО

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В среду, 22 августа, в Самаре в Струковском саду стартовал фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Из-за погоды гостям и выступающим пришлось переместиться под крышу летней эстрады, но это не испортило хорошего настроения.На смену музыкантам пришли артисты театра «Пластилиновый дождь» с перформансом на ходулях «Равновесие ветра», затем состоялось выступление шоу ударников «Beat makers drum clan».Участие в открытии фестиваля принял врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области. Он поздравил участников фестиваля и выразил надежду, что полюбившийся самарцам фестиваль продолжит расти и развиваться. После этого гости фестиваля выпустили в небо светящиеся воздушные шары - стар фестивалю дан!До 25 августа горожан будут развлекать актеры, танцоры и музыканты.Напомним, что в новом формате фирменный Самарский фестиваль проходит благодаря поддержке. Ещё 2 месяца назад его проведение было под вопросом.Фото: Дильдина Светлана.