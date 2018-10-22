В Самаре открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

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19 октября в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие XVIII Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест. В честь 200-летия со дня рождения великого российского балетмейстера фестиваль в этом году носит название «Эпоха Петипа. После Петипа».Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области. От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зрителей и участников гала-концерта приветствовал руководитель областного министерства культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Это уникальный проект, и отрадно, что он зародился именно на самарской земле, став ежегодным культурным событием как нашего региона, так и всей России. За эти годы фестиваль стал доброй традицией и авторитетной площадкой для развития и популяризации балетного искусства. Позвольте выразить признательность организаторам и участникам фестиваля за уникальную возможность увидеть лучшие произведения мирового и отечественного балета! Желаю фестивалю успеха, новых имен и интересных встреч!».Алла Шелест (1919-1998) – легендарная прима-балерина Мариинского театра. С 1970 по 1973 годы была главным балетмейстером Самарского театра. Шелест – одна из самых ярких представителей русской балетной школы, которая сформировалась во второй половине XIX века.Участники фестиваля – звезды Большого и Мариинского театров, Театра Капитолия (Тулуза, Франция) артисты, Самарского академического театра оперы и балета – будут танцевать хореографию Петипа и выдающихся балетмейстеров XX века. Почетным гостем фестиваля станет Кадер Беларби – французский танцовщик и хореограф, этуаль Парижской оперы в 1990-х годах, сегодня – руководитель балетной труппы Театра Капитолия.На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям были представлены сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Фёдора Лопухова, Агриппины Вагановой, Владимира Васильева, сообщает пресс-служба облправительства.Далее в программе фестиваля:21 октября в 18:30 - Балет Л. Минкуса «Баядерка»24 октября в 18:30 - Балет Ц. Пуни «Эсмеральда»,26 октября в 18:30 - Балет П. Чайковского «Спящая красавица»28 октября в 18:30 - Закрытие фестиваля – Гала-концерт.