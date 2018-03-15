В Самаре открылась фотовыставка, организованная Жигулевским заповедником

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15 марта в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Самара) состоялось открытие фотовыставки «Мы вместе – целая Россия, мы вместе – Заповедная страна».На выставке представлены 225 фотографий ландшафтов, представителей флоры и фауны 47 заповедников и национальных парков России. Самый южный участник проекта – заповедник «Утриш» (Краснодарский край), северный – заповедник «Таймырский» (Красноярский край), западный – заповедник «Полистовский» (Псковская область), восточный – заповедник «Командорский» (Камчатский край).Выставка стала результатом создания единой электронной базы фотографий заповедников и национальных парков, которая начала формироваться по инициативе Жигулевского заповедника в 2016 году.Здесь же прошел очередной этап конкурса «Барсук-почтальон», проводимый Жигулевским заповедником в рамках межрегионального эколого-просветительского проекта для дошкольников и младших школьников «ПИСЬМА ЖИВОТНЫМ». Дети положили письма (рисунки) для барсучка в импровизированный почтовый ящик, сообщает сайт заповедника.