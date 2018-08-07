В Самаре откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. «Путешествие в мир света и тени»

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В четверг, 9 августа 2018 года, в 18:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) откроется новая выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени».На выставке будет представлено около ста произведений мастеров европейских школ графики. Экспозиция раскрывает богатство музейных фондов, куда входят работы выдающихся мастеров гравюры – великого голландца Рембрандта, мастера офорта француза Жака Калло, итальянца Джованни Батиста Пиранези и англичанина Уильяма Хогарта.Одновременно будут демонстрироваться гравюры резцом, офорты, литографии авторов, творчество которых неизвестно широкой публике - это работы итальянцев Д. Фальда, Стефано делла Белла, Ф. Бартолоцци, А. Визентини, немцев Г. Гольциуса, Г. Шмидта, французов Ж. Боварле, С. Бурдона, англичанина К. Каттона и других авторов.Многие работы в музее выставляются впервые. «Путешествие в мир света и тени» - самая обширная и значительная выставка западноевропейской гравюры в истории Самарского областного художественного музея.