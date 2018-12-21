В Самаре откроется выставка авторской куклы «В этом городе…»

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25 декабря в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится открытие выставки авторской куклы «В этом городе…».По традиции, в канун новогодних праздников галерея «Новое пространство» не просто экспонирует авторские куклы, а сама преобразуется в концептуальное арт-пространство, где каждая инсталляция помогает раскрыть глубину художественных образов, которые лишь на первый взгляд кажутся игрушечными или детскими. По замыслу авторов проекта, куклы рассказывают гостям галереи обо всем, чем живет их город, передают его истории и чувства.«В прошлом году, создавая юбилейную экспозицию «Пять историй старого дома», мы ушли от заявочной формы коллективного участия, теперь за основу мы взяли концептуальную тему «Художник и город». Авторы в течение года создают куклы эксклюзивно под наш проект. Мы понимаем, что ставим перед собой достаточно сложные, амбициозные задачи, отказываясь от возможности собрать в галерее подобие ярмарки: все яркие куклы, которые только есть, в пользу создания серьезной экспозиции в определенной концепции и стилистике», — рассказывает руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова.В галерее будут представлены куклы самарских авторов Надежды Овсянниковой, Натальи Аказиной, Натальи Стукаловой и Марии Волковой.Экспозиция будет работать в новогодние каникулы, 4, 5 ,8, 9 января и продлится до конца января 2019 года (6+).Вход свободный.