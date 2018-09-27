В Самаре откроется выставка «Река звала меня на «ТЫ..»
27 сентября 2018 13:25
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2 октября в 19:00 галерея «Новое пространство» и центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки представят художественную выставку «Река звала меня на «ТЫ», приуроченную к VI Всероссийскому литературному фестивалю имени Михаила Анищенко.
Художественная выставка дополняет литературный фестиваль в честь выдающегося самарского поэта второй год подряд. В то время как фестиваль имени Михаила Анищенко соберет на мастер-классах начинающих поэтов, прозаиков и публицистов, выставка в галерее «Новое пространство» представит творческий проект для широкого круга посетителей. В экспозицию вошли картины известных самарских мастеров живописи – Валентина Пурыгина, Юрия Скачкова и Алексея Давыдова. Манера каждого художника уникальна, но в каждой из представленных работ неизменно присутствует энергия водной стихии. Эта же сила, излучаемая волжской природой, вдохновляла поэзию Михаила Анищенко, чьи стихи станут частью художественного пространства.
Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения ГБУК СОУНБ: Последние годы жизни Михаил Анищенко провел в селе с поэтичным названием Шелехметь. Здесь поэт все чаще обращался в своем творчестве к богам, Шекспиру, друзьям, любимой, звездам и… реке, на берегу которой жил и творил. В его стихах река нередко представляется как граница, разделяющая мир живых и мертвых, как рубеж между своим пространством и чужим. Она часто была женщиной, богиней, «стержнем» Вселенной, пронизывающим верхний, средний и нижние миры, становилась космической, звездной рекой. Его отношения с рекой непростые. Иногда она внушает ужас и трепет, так как несет с собой разрушение, грозит бедой, смертью, а иногда очищает своими водами, исцеляет, приносит дары, силу и бессмертие. Поэт неизменно приносит ей в жертву свои стихи, так же, как древние приносили свитки папируса в дар разливающемуся Нилу. Мы предлагаем гостям выставки совершить паломничество по реке Михаила Анищенко, стихи которого нашли отражение в образах, созданных самарскими художниками».
Проект приглашает к открытому культурному диалогу художников, литераторов, читателей и всех, кому небезразличны живые и вдумчивые форматы работы со словом и образом.
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