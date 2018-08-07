В Самаре откроется выставка «По законам художественного жанра» из цикла «Династии»
7 августа 2018 11:01
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Первая, дебютная выставка цикла, посвященная династиям выдающегося архитектора Алексея Григорьевича Моргуна и удивительного художника Горация Сергеевича Чернухина, прошла в ноябре 2017 года. Новый выставочный проект продолжает традицию и расскажет о творческих династиях художников Самары: Станислава Леонидовича и Светланы Станиславовны Щегловых, Валерия Ивановича и Алисы Валерьевны Самаринкиных, Виктора Алексеевича Панидова и Анны Викторовны Сливковой, Юрия Александровича Андреева и Ольги Юрьевны Березиной.
Среда, сформированная в семье с традициями, устоями и правилами, с самого детства оказывала влияние на формирование личности детей и на выбор профессии. В художественной среде мастерских не только рождались и рождаются новые картины, но и формируются профессионалы, впитавшие в себя опыт, навыки и культуру своих родителей. Результатом большого совместного труда поколений, труда, который остается и продолжает расти, как годовые кольца у дерева, и стали работы, объединенные в выставку. Законы художественного жанра, преемственность и семейные ценности сформировали эти династии. На них строится и развивается искусство нового поколения, о них и пойдет речь в рамках проекта.
Четыре творческих семьи, дружно соседствующих по мастерским, четыре династии, неоднократно выставляющиеся в общих союзных выставках, по-новому представят свое творчество, акцентируя внимание на теме семейных ценностей.
На экспозиции представлены живописные работы, графика, гравюры, акварели, керамика, предметы из личных коллекций художников-участников выставки.
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