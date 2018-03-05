В Самаре откроется комплексная выставка изданий в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»

126

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетителей 14 марта в 15:00 часов на торжественное открытие комплексной выставки изданий в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта», приуроченного к 150-летию со дня рождения величайшего писателя и мыслителя литературного рубежа XIX-XX веков.Посетители получат возможность познакомиться как с раритетными дореволюционными экземплярами, так и с изданиями последних лет, в том числе с ранее неизвестными документами, проливающими новый свет на личность писателя. Отдельный раздел экспозиции посвящен самарскому периоду жизни и деятельности писателя, имевшего исключительное значение для роста М. Горького как публициста. Краеведческий контент экспозиции раскроет посетителям известный многим самарцам главный библиограф Самарской областной библиотеки Александр Никифорович Завальный.Вниманию гостей будет представлен документальный фильм «Максим Горький» из серии медиа-проекта «Самарские судьбы», который приоткроет завесу многогранного, сложного творчества писателя и его роли в мировом литературном процессе.Отметим, что в рамках проекта в отделе абонемента (ул. Мичурина, 58) начнет работу комплексная выставка изданий «Человек – это звучит гордо». Посетителям будут представлены прижизненные издания произведений писателя с 1902 по 1936 годы из фондов СОУНБ. Читателям будет интересно познакомиться с редкими, малоизвестными и редко переиздаваемыми произведениями М. Горького. На сегодняшний день выдающийся советский писатель вновь востребован и лучшее тому подтверждение – новые издания сочинений, представленные на выставке.Самарская областная библиотека реализует экскурсионные программы по комплексной выставке изданий «Максим Горький: грани таланта» для организованных групп с 14 марта по 12 апреля. Запись на экскурсии по телефону 335-68-53 ежедневно, кроме понедельника.