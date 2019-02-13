В Самаре ко Дню защитника Отечества представят интерактивный проект

204

«От кольчуги до мундира» - впервые в Самаре участники экскурсии станут не только наблюдателями, но и участниками исторических событий. Смогут ощутить себя настоящими рыцарями!С 19 по 28 февраля в историческом парке - интерактивная экскурсия - «От кольчуги до мундира»:- реплики настоящего боевого оружия- уникальная коллекция ножей- духовое и стрелковое оружие- доспехи разных исторических эпох.Военная экипировка сегодняшнего дня - венец развития технологий!Вы узнаете, в чем воевали и как были одеты наши предки, сколько колец было на кольчуге, из чего делалась булава, и как мундир заменил тяжелые металлические доспехи.Обязательное условие - трогать руками и примерять военную форму разных эпох!Об истории всех доспехов, оружия и способах их применения расскажет Андрей Яковлев - вице-президент ВСО «Железный век», президент Самарской федерации «Универсальный бой».6+