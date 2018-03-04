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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре 70-летие отметил Народный артист России, лауреат Госпремии Владимир Борисов

4 марта 2018 09:12
192
В Самаре 70-летие отметил Народный артист России, лауреат Госпремии Владимир Борисов
Поздравления прославленному артисту направил глава региона Дмитрий Азаров.

3 марта 70-летие отметил Народный артист России, лауреат Госпремии Владимир Борисов. С 1975 года он служит в Самарском театре драмы им. Горького.
Поздравления прославленному артисту, завоевавшему любовь тысяч зрителей, направил глава региона Дмитрий Азаров, сообщил Департамент информационной политики региона.
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Комментарии



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