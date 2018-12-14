В Новокуйбышевске прошёл юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря 2018 10:58
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12 декабря в г. Новокуйбышевске вот уже пятый раз яркими красками заиграл юбилейный Областной детский межнациональный конкурс-фестиваль «Радуга Поволжья». Мероприятие пользуется заслуженным признанием в творческой среде учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, имеет позитивные отклики общественности, постоянно развивается.
В этом году продемонстрировать свои способности приехали более 800 юных талантов из Самары, Сызрани, Нефтегорска, Волжского, Большеглушицкого, Красноармейского и других городов и районов региона.
63 творческих коллектива соревновались в пении, хореографии, декоративно-прикладном искусстве, инструментальном жанре. В специальной номинации «Театр мод» участники отобразили разнообразие и красоту национального костюма. О важности единства и дружбы народов рассказали в своих сценках детские агитбригады.
Помимо конкурсных выступлений организаторы предусмотрели обширную культурно-досуговую программу: обзорные интерактивные экскурсии в Музее истории города, художественной галерее «Виктория». Во Дворце культуры была организована фотозона «Дерево Дружбы», а также традиционная выставка «Народные умельцы».
Заветные награды и ценные подарки лауреатам фестиваля вручили на главной сцене ДК г.Новокуйбышевска. Открывая праздничный гала-концерт, руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской области Надежда Осипова зачитала поздравительный адрес Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: «За эти годы участниками фестиваля стали около 5 тысяч талантливых мальчишек и девчонок из разных городов и районов Самарской области. Выражаю искреннюю благодарность организаторам Фестиваля – Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области, Центру детско-юношеского творчества г.Новокуйбышевска, Благотворительному фонду «Виктория», а также всем неравнодушным и отзывчивым людям, благодаря которым состоялся этот праздник».
Впервые гостем и участником мероприятия стал солист Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова Миндигафур Зайнетдинов.
Задача фестиваля была выполнена. Ребята и их педагоги показали лучшее, что есть в культурах народов Поволжья, сообщает пресс-служба облправительства.
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