В Москве стартовал фестиваль "Золотая маска" в городе"

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13 марта открылась программа «Золотая Маска в городе». Это театральные представления на улицах и площадях, в парках, в музеях и на вокзалах. Театр, в формате уличных перформансов, выставок и инсталляций, выходит в город, становится частью привычной жизни. Участники проекта – номинанты Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Открыл программу 2018 года театр «Грань». На площадке Центрального рынка представили фрагмент спектакля «Король Лир».14 и 15 марта на Малой сцене Театра Наций будет показан спектакль - номинант этого года - «Король Лир» (У. Шекспир) в постановке Дениса Бокурадзе. Кроме того, 15 марта, в рамках нового проекта «Золотая Маска online» состоится прямая трансляция спектакля в интернете. Запись спектакля будет доступна для пользователей интернета в течение года с момента трансляции на сайте Yandex.ru. Начало трансляции в 19.00 (по московскому времени).17 марта в 12.00, 15.00, 18.00 и в 20.00, в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска» - «Детский Weekend», там же, на Малой сцене Театра Наций будет показан и другой спектакль театра «Грань» - «Театр теней Офелии» по сказке М. Энде, вошедший в long-list фестиваля «Золотая Маска».