В Художественном музее в Самаре открылась выставка работ знаменитого акварелиста Артура Фонвизина

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16 января в Самарском областном художественном музее состоялось открытие выставки работ знаменитого акварелиста Артура Фонвизина (1882/83-1973) «Сумевший таинственным сделать простое» из частных собраний Москвы.На выставке представлены 64 работы Фонвизина 1930–1970-х годов: городские и романтические пейзажи, натюрморты с цветами, портреты, а также работы с театральными и цирковыми мотивами, благодаря которым художник получил мировую известность.Гостей презентации приветствовал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Выставка работ Артура Фонвизина уникальна не только для Самары. Ее по достоинству оценят и гости города. Уверен — это хороший повод пригласить на самарскую землю специалистов и просто любителей живописи из других регионов».Открытие посетили коллекционеры из Москвы Сергей Александров и Андрей Хвалебнов, заведующий отделом реставрации Государственной Третьяковской галереи Валерий Силаев, эксперт по графике XX века и куратор выставки из Москвы Майя Лесман.Экспозиция в Самаре дает уникальную возможность увидеть многие знаковые картины Фонвизина, которые хранятся в частных собраниях и редко доступны публике.«Это очень сложный, очень интересный, очень творческий проект. Артур Фонвизин прожил долгую, сложную, необыкновенную жизнь и реализовал много ярких проектов. Самое главное, что это художник, у которого был свой гимн: гимн воздуху, гимн чистоте и гимн поэзии», - поделилась впечатлениями директор музея Алла Шахматова.Работы, выполненные в технике акварели, имеют тенденцию к выцветанию, из-за этого экспонируются лишь периодически, в течение непродолжительно времени.Сегодня воздушные, полные тончайших колористических оттенков акварели Фонвизина – предмет интереса коллекционеров всего мира. Представленные в Самаре картины — это эталонные произведения, от которых нужно отталкиваться, изучая творчество Артура Фонвизина, сообщает пресс-служба облправительства.