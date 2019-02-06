Увеличено финансирование поддержки детских театров России

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5 февраля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошла встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Министра культуры Владимира Мединского с руководителями детских театров России.Валентина Матвиенко поздравила собравшихся с наступившим Годом театра, подчеркнув, что это важное и долгожданное событие в культурной жизни страны.В мероприятии приняла участие делегация из Самарской области во главе с руководителем регионального министерства культуры Сергеем Филипповым. Детские театры губернии на встрече в Совете Федерации представляли: директор ГБУК СО «Самарский театр юного зрителя «СамАрт» Сергей Соколов, директор МБУК г.о.Самара «Детский музыкальный театр «Задумка» Светлана Явич, директор МБУК г.о. Самара «Театр для всей семьи «Витражи» Алла Набокова, директор МБУИ г.о. Тольятти «Молодежный драматический театр» Владимир Коренной, директор МБУИ «Тольяттинский театр кукол» Надежда Булюкина, директор МАУИ г. о. Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» Ирина Миронова.Участники встречи обсудили проблемы детских театров в современных условиях, их роль и значение в воспитании подрастающего поколения, вопросы финансирования и укрепления материально-технической базы, обновления репертуара, поддержки гастрольных проектов и фестивального движения, а также законодательного обеспечения культурной и творческой деятельности.«Всего к 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» будет реконструировано и капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол», — сообщил на встрече Владимир Мединский. По его словам, в 2019 году средства из федерального бюджета выделят на реконструкцию Ставропольского театра кукол, на капитальный ремонт Мурманского, Новоуральского, Ульяновского театров кукол, Челябинского молодежного театра, Астраханского и Чувашского ТЮЗов, Новосибирского молодежного театра «Глобус» и Театра кукол Республики Мордовия, сообщает пресс-служба облправительства.

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