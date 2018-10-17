Творческая делегация Самарской области приняла участие в мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России
17 октября 2018 13:14
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В мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 губернаторов регионов России. Самарскую область на Форуме представляла официальная делегация, возглавляемая Губернатором Дмитрием Азаровым.
Творческую делегацию Самарской области, которая была приглашена Могилёвским областным исполнительным комитетом, возглавляла лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, президент Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» Ирина Глусская.
- В состав творческого десанта в Могилёв вошёл наш многократный лауреат международных, всероссийских фестивалей и конкурсов белорусский вокальный ансамбль «Каданс», художественный руководитель Инна Игоревна Сухачевская, и пять наиболее ярких мастеров декоративно-прикладного творчества Самарской области, - представляя состав творческой делегации, рассказывает Ирина Михайловна.
Вокальный ансамбль «Каданс» в составе семи солисток: Анастасии Гуркиной, Марины Кирилловой, Арины Комиссаровой, Вероники Кузнецовой, Елены Нагорновой, Кристины Сухачевской и Инны Сухачевской, участвуя в концертной программе «Содружество культур – содружество народов», радовал жителей и гостей областного центра на главной концертной сцене на площади Звезд в историческом центре Могилева.
Неподдельный интерес к выступлениям вокального ансамбля «Каданс» на концертных площадках V Форума регионов Беларуси и России проявил и Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Несмотря на плотный график, он 11 октября сумел найти время, чтобы посмотреть выступление заслуженного коллектива из Самары. После концерта глава региона поблагодарил руководителя творческой делегации Ирину Михайловну Глусскую и вокальный ансамбль «Каданс» за прекрасно организованную концертную программу и достойное представление Самарской области на сценических площадках юбилейного Форума регионов Беларуси и России.
- Нам было очень приятно, что Губернатор Самарской области интересуется нашим выступлением, поддерживает нас, и в знак признательности мы ему в качестве подарка исполнили попурри из русских народных песен, - делится своими впечатлениями о присутствии главы региона Дмитрия Игоревича Азарова на концерте солистка вокального ансамбля «Каданс» Арина Комиссарова.
На протяжении всех дней работы выставки-ярмарки «Город мастеров» вокальный ансамбль «Каданс» неоднократно выходил на праздничную сцену и, вместе с другими творческими коллективами Беларуси и России, поддерживал своими яркими выступлениями настроение гостей и участников Форума, сообщает Дом дружбы народов Самарской области.
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