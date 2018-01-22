Три команды КВН Самарской области будут играть в телевизионной лиге движения

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С 4 по 17 января 2018 года в Сочи проходил Международный фестиваль команд КВН «КиВиН–2018». В фестивале приняли участие более 450 команд из разных уголков мира. Самарскую область представили шестнадцать команд, большинство из которых подтвердили свой профессиональный статус, и в сезоне 2018 года будут представлять наш регион в официальных лигах международного союза КВН. По итогам фестиваля три команды Самарской области получили право играть в телевизионных лигах международного союза КВН. Эфир фестиваля «КиВиН–2018» пройдет 28 января в 22.30 на Первом канале (время московское).По итогам фестиваля наш регион в телевизионных лигах Международного союза КВН в 2018 г. представят: «Волжане» – Самарский государственный технический университет – Премьер лига КВН, Москва (Первый канал), «Неваляшка» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева – Международная лига КВН, г. Минск (Национальное телевидение Беларуси), «Сборная СГСХА» – пос. Усть-Кинельский, Самарская область – Международная лига КВН, г. Минск (Национальное телевидение Беларуси), сообщает пресс-служба облправительства.