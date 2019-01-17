«Театральная почта» заработает в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»
17 января 2019 11:38
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18 января в 17:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109) стартует совместный с Почтой России проект «Театральная почта», посвященный Году театра в России.
В рамках проекта будут выпущены эксклюзивные открытки, содержащие сцены из спектаклей театра «СамАрт». Зрители смогут бесплатно отправить послания своим родным и близким прямо из театра. В фойе «СамАрта» будет установлен фирменный синий ящик Почты России, а также стенд с маркированными дизайнерскими открытками. До начала спектакля и в антракте (18 января в театре идет мюзикл «Бумбараш») каждый желающий сможет написать послание, указав адрес получателя, и опустить открытку в почтовый ящик. Сотрудники отделения почтовой связи будут забирать открытки зрителей из театра.
Также в дни проведения подписных кампаний в «СамАрте» пройдет благотворительная акция Почты России «Дерево добра». В рамках акции можно будет оформить подписные издания для социальных учреждений и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Зрители смогут принять участие и в благотворительной акции «СамАрта»: купить билет на спектакль и отправить его почтой в подарок людям, у которых нет возможности приобрести билеты в театр.
Кроме того, в 2019 году будет проходить конкурс на лучшую фотографию из Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Победители получат приглашения на спектакль, а также уникальную возможность сделать фотографию с актерами.
В течение года зрители смогут принять участие в конкурсе «Напиши письмо театру «СамАрт». По его условиям необходимо будет написать «бумажное» письмо на адрес Самарского театра юного зрителя «СамАрт» (443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 109). Письмо может содержать отзыв о спектакле, размышления о театральном искусстве, личные впечатления от посещения театра и даже признание в любви артистам.
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pixabay.com
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