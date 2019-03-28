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Новости /  Общество /  Культура  

Театр “Самарская площадь” пригласил зрителей за кулисы

28 марта 2019 09:51
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Театр “Самарская площадь” пригласил зрителей за кулисы
Акция прошла во Всемирный день театра.

Приятным известием встретила "Самарская площадь" сегодня своих зрителей. Во Всемирный день театра их пригласили на экскурсию по закулисью и открытую репетицию нового спектакля "Ревизор". Над ним уже начал работать режиссёр Роман Габриа, известный смелыми творческими экспериментами, пишет "Губерния".


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