Театр Капитолия Тузулы (Франция) выступит в Самаре

109

XVIII фестиваль классического балета имени Аллы Шелест в этом году посвящен 200-летию великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910), чьи работы принесли русскому балету мировую славу. Фестиваль носит название «Эпоха Петипа. После Петипа». В этом году в нем впервые примут участие артисты из Франции – родины Мариуса Петипа, где тоже чтят и хранят его наследие.На сцене САТОБ выступят ведущие солисты – этуали французского Театра Капитолия Тулузы Наталья де Фробервиль и Давит Галстян. Они примут участие в заключительном Гала-концерте фестиваля 28 октября 2018, начало в 18:30.Накануне, 27 октября 2018, в 15:00 на Малой сцене САТОБ состоится закрытая встреча с руководителем балетной труппы Театра Капитолия Тулузы Кадером Беларби. Кадер Беларби – французский танцовщик и хореограф; в 1990-х он был этуалем Парижской оперы, балетную труппу которой тогда возглавлял Рудольф Нуреев. Сегодня балеты в постановке Беларби идут в театрах Франции и Канады. В программе встречи – демонстрация видеофрагментов из спектаклей, исполняемых на сцене Театра Капитолия Тулузы, комментарий Кадера Беларби; кроме того, участники встречи смогут задать ему вопросы. Вход по приглашениям.