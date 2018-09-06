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Строительство второй очереди Самарского театра Самарт завершено

6 сентября 2018 13:19
54
Строительство второй очереди Самарского театра Самарт завершено Теперь площадка соответствует высочайшему уровню постановок и профессионализму коллектива.
Теперь площадка соответствует высочайшему уровню постановок и профессионализму коллектива.

Долгожданное открытие! Строительство второй очереди Самарского театра юного зрителя Самарт завершено! Многофункциональный зал на 400 мест, просторные холлы, гримерки, производственные цеха - теперь площадка соответствует высочайшему уровню постановок и профессионализму коллектива, сообщает Департамент информационной политики региона.

С долгожданным событием труппу и зрителей поздравил Глава региона Дмитрий Азаров:"Очень рад тому, что 88й сезон ТЮЗа ознаменован таким эпохальным событием-открытием нового здания театра, в котором будет жить дух нашего любимого СамАРТа. Рад, что задуманное воплощено в жизнь. 17 лет СамАРТ находится в новом месте. Пора сделать качественный шаг вперёд. Это будет непросто, ведь у театра выдающиеся достижения! Но современные технологии дадут дополнительный импульс для реализации новых, самых смелых идей. Уверен, что здесь будет жить творчество, искусство".

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил директора театра Сергея Соколова: "Благодарю за то, что вы настойчиво отстаивали свои творческие замыслы. И сегодня задуманное исполнилось. Это достояние, которое будет с нами долгие и долгие годы!"

Фото Департамента.
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