Состоится дебютный концерт музыкально-просветительского проекта «Музыкальные истории. Самара»

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12 марта в неповторимой обстановке камерного зала Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет первый, дебютный концерт музыкально-просветительского проекта «Музыкальные истории. Самара». Начало - в 18:00.«Музыкальные истории. Самара» - это концертная программа, где лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнят знаменитые романсы под аккомпанемент старинного рояля из особняка Александры Курлиной.Известные музыкальные произведения прозвучат на фоне увлекательного рассказа о жизни дореволюционной Самары XIX-начала XX веков. Слушатели совершат настоящее путешествие во времени, погрузятся в атмосферу давно ушедшей эпохи и познакомятся со знаковыми фигурами того времени.Тема первого концерта связана с выдающимися личностями в истории Самарской губернии и России: композитором Александром Алябьевым, губернатором Константином Гротом и автором романса «На сопках Манчжурии» Ильей Шатровым.В программе прозвучат произведения Александра Алябьева, Александра Варламова, Александра Гурилёва, Михаила Глинки в исполнении артистов: Юлии Марковой (меццо-сопрано), Дили Шагеевой (сопрано), Антона Кузенок (тенор), Георгия Шагалова (бас), Ольги Дарвиной (фортепиано).Цена билета на концерт – 300 рублей. Приобрести их можно в отделе искусств СОУНБ (проспект Ленина, 14А, 2-й этаж).