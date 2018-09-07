Сегодня в Самаре пройдет фестиваль «От классики до джаза»

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станет первым ярким событием в череде музыкальных концертов в честь празднования Дня города Самары.

7 сентября в Самаре у площади Славы пройдет фестиваль «От классики до джаза». Зрителям на нем представят целый калейдоскоп музыкальных выступлений, во время которых прозвучат джазовые, классические и роковые композиции (0+).Вместе с академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии выступят молодые самарские таланты, участники федеральных телевизионных проектов «Голос», «Синяя птица», «Большая опера». Поклонники джазовой музыки смогут услышать композиции в исполнении трио Григория Файна, трио Олега Бутмана и незаурядного вокалиста и композитора Elliott Munnerlyn. Завершит фестиваль выступление звездной певицы из Грузии Нино Катамадзе и группы «Insight».Фестиваль