Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
31 декабря 2018 11:15
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Сегодня, 31 декабря состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова (г.Самара, ул.Фрунзе, д.124Б). С 17:00 до 21:00 музей имени самого «новогоднего» отечественного кинорежиссера приглашает жителей и гостей Самары отметить наступление Нового 2019 года.
На «Новогоднем вечере», организованном при поддержке Администрации г.о. Самара, каждый гость может стать непосредственным участником праздника. Например, принять участие в съемках «фильма» по мотивам знаменитой песни из фильма «Карнавальная ночь» «О хорошем настроении». Каждый, кто придет в сквер, сможет поделиться своим хорошим настроением и стать участником новогоднего клипа, наполненного улыбками горожан!
Откроет вечер украшение новогодней ели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Праздник не состоится, если собравшихся не удостоят своим вниманием жители Самары с именами главных героев фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром!». Ипполиты, Жени, Нади – добро пожаловать! Для них приготовлены специальные призы от Музея Эльдара Рязанова, которые можно выиграть в новогодней лотерее.
Организаторы учредили специальный приз тем, кто придет в сквер в компании друзей с именами Женя, Павлик, Мишка, Саша. Или учителям, которые сколотят дружный педагогический коллектив из Нади, Тани и Вали, сообщает пресс-слудба облправительства.
Далее собравшихся ждет коллективное составление текста поздравительной телеграммы от Самары жителям дома на 3-й улице Строителей, новогоднее видеообращение от московского Киноклуба-музея «Эльдар».
Ведущий вечера и Дед Мороз проведут для гостей игру «Знай наших!» по творчеству Э.А. Рязанова с музыкальными паузами с участием героев фильма «Карнавальная ночь» – вокалистов и клоунов!
Завершится вечер караоке-турниром по песням из фильмов Эльдара Рязанова и показом его новогодних кинокомедий. Дополнительная информация по телефонам: 8 (846) 332-05-16, 332-05-17.
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