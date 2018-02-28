Самару посетят выдающиеся музыканты, солистов Российского национального оркестра Владислав Лаврик и Максим Рубцов

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В Самаре 5 марта в 11:00 пройдут открытые мастер-классы для учащихся музыкальных учебных заведений. А днем ранее, 4 марта, в воскресенье, в 18:00, вСамарском музыкальном училище им. Д. Г. Шаталова (ул. Куйбышева, 102) состоится бесплатный концерт российских музыкантов: для студентов и преподавателейучилища, а также всех желающих прозвучат произведения для трубы и флейты, редкие обработки шедевров мировой классики.Мероприятия состоятся в рамках благотворительной программы «Театральный маршрут», реализуемой Фондом Арконик в партнерстве с Фондом «Устойчивоеразвитие». Эта программа направлена на расширение доступа к искусству для социально уязвимых групп населения Кировского района и предполагает организацию посещенияспектаклей лучших театров города и творческих встреч с популярными артистами для выпускников интернатов, пенсионеров, семей с детьми-инвалидами. В этом году впрограмму проекта впервые включены мероприятия, посвященные классической музыке.