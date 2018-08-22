Самарцев приглашают в мультимедийный парк на тематические экскурсии «Салют Победы»

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Мультимедийный парк «Россия – Моя история» 23 августа в День Воинской Славы России приглашает на тематические экскурсии «Салют Победы», к 75-й годовщине Курской битвы!Начало в 13:00, 15:00 и 17:00.Посещении экскурсии бесплатное.23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне.Стратегическая инициатива окончательно переходит в руки Советской армии.В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве прогремел первый салют.