Самарцев приглашают в Литературную Японию

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9 ноября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих в «Литературную Японию». Интерактивное путешествие пройдет в стиле Бунка-но хи.Ежегодный фестиваль культуры Бунка-но хи («День культуры») проходит в Японии с 3 ноября и представляет разнообразные формы старых японских культурных традиций: боевые искусства, чайную церемонию, игру на барабанах, стрельбу из лука и многое другое. В это время в стране проводятся ярмарки японских ремесленных производств, организуются культурные программы для взрослых и детей. Во многих местах Японии проводятся кулинарные фестивали и ярмарки блюд японской кухни.В Год Японии в России библиотека присоединяется к традиционному празднованию Бунка-но хи и посвящает утонченной экзотической стране свою культурную программу.Участникам предстоит знакомство с японской поэзией и прозой. Об истоках японской культуры расскажет специалист Центра довузовской подготовки Самарского университета, литератор Наталья Седенкова. Поэтическим мастерством на восточный лад поделятся самарские хайдзины и воспитанники Самарской государственной областной академии (Наяновой); представители Института восточной культуры предложат постичь литературу Японии через театральное искусство. А мастера Центра боевых искусств «Котэнгу» продемонстрируют способы соединения духовного совершенствования с физическим. Также всех желающих ждет мастер-класс по японской каллиграфии от преподавателя Юрия Сусарева.На выставке японской литературы будут представлены книги из фонда СОУНБ, в том числе и на японском языке. Ценителям букинистических редкостей будет интересно увидеть оригинальное издание японских стихотворений в переводе немецкого японоведа и литературоведа Карла Флоренца – «Поэтические Грезы Востока». Книга, отпечатанная на рисовой бумаге, вышла в Лейпциге в 1896 году. Ещё одна её особенность – множество великолепных цветных гравюр с японской тематикой.Место встречи: отдел искусств СОУНБ.Проспект Ленина, 14 а.Вход свободный!0+