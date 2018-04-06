Самарцев приглашают принять участие во встрече с представителями Уральской поэтической школы

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В 15:00 пройдет мультимедийная лекция «Уральская поэтическая школа как феномен ускоренного развития региональных литератур».Лекцию проведут поэт, основатель Уральской поэтической школы (УПШ) Виталий Кальпиди и издатель, культуртрегер Марина Волкова и (г. Челябинск).На лекции будет кратко рассказано об истории УПШ, выделены основные этапы и технология создания поэтических школ; озвучены некоторые положения Кодекса провинциального поэта; лекторы познакомят с ключевыми фигурами УПШ и прочтут стихи представителей нескольких поколений УПШ. Чтение лекции и стихов будет сопровождаться большим количеством фотографий, а чтение стихов будет перемежаться с показом поэтических видеоклипов. Лекция предназначена для поэтов, культуртрегеров, ученых и студентов, для всех, кому интересна современная поэзия и гуманитарные технологии.А в 18:00 - презентация проекта «Жестикуляция» и книги русской и французской поэзии "Воздух чист…".Участники: члены редколлегии Виталий Кальпиди, Марина Волкова, (Челябинск), Ольга Соколова; самарские поэты Любовь Глотова, Катя Сим, Андрей Савкин, Галина Ермошина, Леонид Немцев.На встрече будет представлена книга «Воздух чист…», объединившая русско-французский проект «Другое небо» и уральский проект «Жестикуляция. Антология «Воздух чист…» ("Lʾairestpur…") – жест беспрецедентной открытости русской поэзии для французской культуры. В книгу вошли стихотворения русских поэтов, переводы этих стихов на французский язык, а также стихотворения французских поэтов и вариации на эти стихотворения, сделанные русскими поэтами. На русском и французском языках представлены стихотворения 23 русских и 7 французских современных авторов (в их числе и Жан-Мари Барно). Специально для презентации проекта был снят документальный фильм, где поэты Уральской поэтической школы делятся своим опытом восприятия поэзии и французской культуры. Кроме самарской презентации проект был представлен в Париже, Челябинске, Екатеринбурге, Перми.Прозвучат стихотворения из книги на русском и французском языках. Будет представлено видеосопровождение проекта: документальный фильм и видеоклипы.Оба мероприятия пройдут в "Горький Центр". Они бесплатные и рассчитаны на взрослую публику.