Самарцев приглашают посмотреть битву Тимура и Тохтамыша

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29 июля 2018 года вас ждет уникальное мероприятие - этно-исторический фестиваль "битва Тимура и Тохтамыша"!Фестиваль состоится в памятном месте на реке Кондурче, где 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура Тамерлана и хана Тохтамыша. Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу. Эта трехдневная битва 400-тысячной армии решила судьбу Руси, нанеся смертельный удар по Золотой Орде и избавив наших предков от бремени трехсотлетнего ига.Вход: бесплатный (0+)Место проведения: территория Красноярского района, с. Старый Буян, загородная база «Ратибор».В программе:Зрелищная реконструкция моментов битвы, воссозданная по архивным источникам;Джигитовка;Ярмарка ремесленников;Мастер-классы (гончар, кузнец, лозоплетение, войлоковаляние, изготовление гуслей, и др.);Интерактивные площадки, конкурсы для зрителей: стрельба из лука, арбалета, катание на лошадях, пони и др.;Военно-исторические игры, состязания ратников на «Форт Буян» 2018;Музейный шатер (информационные стенды, предмета быта того времени, национальные костюмы, репродукции картин подходящей тематики, мастер-классы).Концертная программа.Показательные выступления на шпагах и брёвнахФаер-шоу;Национальная кухня и многое другое!Доставка зрителей до фестиваля осуществляется самостоятельно на автомобилях.Так же будет организована подача экскурсионных автобусов (туда и обратно) с памятными подарками:9.00 - 19.00 , отправка от Фрунзе 126, офис Центр туризма и отдыха " У-Ра".9.30-19.00 от Храма Кирилла и Мефодия.Стоимость билета 800 руб.Организаторы фестиваля: АНО КДР «У-РА», Администрация муниципального района Красноярский, НКО «Вежа», ООО "Ратибор" , РГО Самарское отделение.При поддержке: Правительства Самарской области и Департамента Туризма Самарской области.