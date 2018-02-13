Самарцев приглашают послушать органный концерт в Кирхе

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Самарцев приглашают на органный концерт “La Toccata” в Зал Самарской кирхи. В исполнении Андрея Коломийцева (Санкт-Петербург) прозвучат токкаты 17-18 веков. У всех будет возможность окунуться в чарующий мир виртуозной барочной музыки в исполнении одного из ведущих российских исполнителей на органе.Состоится два концерта 24 февраля (суббота) в 15.00 и 18.00