Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым

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Мероприятие состоится в 16 часов 30 минут в конференц-зале мультимедийного парка «Россия – Моя история».День театра - традиционно этот проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами»! Самара считается городом театральным! Еще в далеком 1851 году состоялась первая из постановок академического театра драмы. Который позднее стал театром имени Горького, 150-летие писателя отмечается также на этой неделе.Публика искушенная, самарцы встречались не только на крупных театральных площадках. Долгие годы жила традиция семейных театральных вечеров. Скажем, в особняке Александры Курлиной часто собирались зрители из городской знати, чтобы насладиться постановками небольшой труппы – детей у господ Курлиных не было, но 8 племянников с удовольствием принимали участие в семейных спектаклях.Рассказывая об истории театра, мультимедийный парк проводит встречу с заслуженным артистом России - Олегом Беловым, актеров Самарского Академического театра драмы имени Горького. И его театральной семьей – супруга Галина и дочка Лиза также готовят свои концертные номера.В формате живой беседу можно будет поговорить и о социальной роли искусства. Театр, конечно, сближает людей, способствует пониманию друг друга. Пять лет исполнилось особому театру под руководством Олега Белова. «Счастливый случай» - это коллектив, который действительно помогает людям стать счастливее!