Самарцев приглашают отметить Масленицу
10 марта 2019 10:22
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Сегодня, 10 марта традиционно центральной площадкой проведения Широкой Масленицы станет площадь имени В.В.Куйбышева. Основная праздничная программа пройдет с 12.00 до 17.00.
На территории усадьбы Деда Мороза организована творческая программа для детей и родителей с увлекательным путешествием со сказочными персонажами В доме Деда Мороза посетители встретятся с хозяином усадьбы - Дедом Морозом, Снегурочкой и Весной. Программа будет проводиться с 12.00 до 20.00, перерыв для поддержания чистоты и порядка – с 16.00 до 17.00.
Для маленьких гостей возле усадьбы будет работать детский городок с каруселями, качелями и забавным лабиринтом из сена.
На центральной сцене выступят лучшие профессиональные творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова, театр народной песни «Добро», фольклорные и эстрадные исполнители. Весенним подарком от радио «Юмор-FM» будет концерт известных российских исполнителей Виктора Рыбина и Наталья Сенчуковой.
Все дни масленичных гуляний на площади В.В.Куйбышева будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Больше 70 торговых павильонов, 140 мастеров со всей Самарской области и регионов Поволжья представят свое творчество и народные ремесла - резьба по дереву, изделия из соломки, лозоплетение, глиняная и вязаная игрушка, обереговая кукла, кружевоплетение, гончарное ремесло, игрушки ручной работы, роспись по дереву и ткани, керамика, ткачество.
Малая масленичная сцена приглашает гостей праздника на спектакли и театрализованные представления в исполнении театров «Витражи», «Лукоморье», Самарский областной театр кукол. Дополнит театрализованную программу концерт детских коллективов.
Возле ярмарочного городка будет работать локация мастер-классов и презентаций. Так, в павильоне «Сделано в Самаре» будет представлена продукция самарских производителей. Здесь можно будет отведать «царской» ухи, попробовать кашу, приготовленную по старинным русским рецептам, пельмени, пироги и мясо, приготовленное на гриле. В соседних павильонах - ткацкий станок с мастер-классами, старинные прялки и веретена, декоративные тканые изделия, предметы этнографии, выставка самоваров и угощение чаем, народные костюмы. В павильоне для костюмированного фотографирования можно попробовать себя в роли царевны или боярина, одев стилизованный русский костюм.
На площадке «Самарский самовар» костюмированные персонажи проведут веселые игровые программы, конкурсы и викторины.
В этот день пройдут русские народные забавы. Гости праздника смогут показать удаль молодецкую – походить на ходулях, поучаствовать в гиревом аттракционе, подняться на столб с призами, поводить веселые хороводы.
На площадке «Спортивный городок» можно будет сдать нормы ГТО, пострелять в лазерном тире, посетить надувные аттракционы. Продолжат работу аттракцион «Горка» и ледовые катки.
Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности гостей мероприятия вход на площадь будет осуществляться через металлодетекторы, размещенные по ул. Красноармейской, ул.Чапаевской, ул.Вилоновской. Движение транспорта будет временно ограничено 10 марта 2019 года с 08.00 до 19.00 по улицам, прилегающим к площади им. Куйбышева: по ул.Чапаевской от ул.Вилоновской до ул.Красноармейской; и по ул.Шостаковича от ул.Чапаевской до ул.Фрунзе.
С 12:00 до 15:00 народные масленичные гулянья пройдут на площадках трёх городских парков: Победы, Дружбы и им. Юрия Гагарина. В парке Дружбы жителей приглашают проводить зиму в компании дуэта «Кирилл да Марья» и воспитанников музыкальных школ Советского района, концертная программа продолжится выступлением конно-спортивного клуба «Будённовец».
Посетители парков Победы и им. Юрия Гагарина примут участие в масленичных забавах от театра «Крылья», потанцуют под народные хиты в исполнении фольклорного коллектива «Жигули» и ансамбля народных инструментов «Волга-folk-band».проведение культурно-массового мероприятия «Масленица-2019. Проводы русской зимы».
Всех гостей ждут призы и подарки от Парков Самары и партнёров праздника.
Празднование Масленицы на территории самарской набережной 10 марта с 12:00 обещает стать одним из самых ярких праздников
Основные гулянья развернутся около ресторана "Перчини" (Волжский пр. 12). Гостей ждут интерактивные площадки, конкурсы и викторины, хороводы и песни, фотозоны, а также традиционный масленичный фартук «Желаний», также организаторы обещают блины и горячий чай.
Программу празднования масленицы во всех районах Самары смотрите здесь: https://samadm.ru/media/news/18381/.
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