Самарцев приглашают на выставку о Сенегале

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Республика Сенегал располагается на западном побережье африканского континента к югу от реки Сенегал и славится своими природными богатствами, этническим разнообразием, сельским хозяйством и гостеприимной культурой. Существует особое понятие в культуре Сенегала – Теранга, что на языке этнической группы «волоф» означает «гостеприимство». Это явление находит свое отражение и в том, как люди приветствуют вас в этой стране, как организуют прием пищи, принимают гостей в своем доме… Название футбольной команды Сенегала также связывают с этим понятием, футболистов называют «Львы Теранги».Альянс Франсез Самара предлагает вам познакомиться ближе с этой яркой, теплой страной и ее жителями с помощью выставки сенегальского фотографа Альуна Эндиая.Люди, общество, память о местах – вот то, что находится в центре его интересов и занимает важное место в его работе и проектах.Открытие выставки пройдет 26 июня в 17.00 в Альянс Франсез Самара (ул.Высоцкого, 10, 2-ой этаж).Вечер, посвященный Сенегалу, продолжится в Музее модерна фильмом о футболисте из Сенегала "Как лев" (Франция, 2012, реж. Саммюэль Колларде). Начало показа в 20.30.