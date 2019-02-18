Самарцев приглашают на выставку фотонатюрморта «Весь мир – театр! Внимание на экспериментальную сцену!»

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19 февраля в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится открытие межрегиональной выставки фотонатюрморта «Весь мир – театр! Внимание на экспериментальную сцену!». Именно этот выставочный проект открывает цикл мероприятий СОУНБ, посвященных Году театра. В качестве эксперимента фотографы выступят в роли режиссеров, реквизиторов и сценографов, а «драматурги» – организаторы выставки – предложат зрителям поиграть со словами и образами, с символами и метафорами, обратившись к литературе.На выставке представлены работы Олега Вязанкина (г. Самара), Виктории Ивановой (г. Москва), Лилии Родионовой (г. Тула) и Александра Сенникова (г. Краснознаменск Московской области). В торжественном мероприятии примут участие артисты театра «Город».«Натюрморт – это настоящая театральная постановка, – поясняет куратор проекта Олег Вязанкин. – Начинается она со «сценария» – идеи, ведь натюрморт должен быть непохожим на другие, чтобы он рассказывал истории. Есть идея – значит, фотографу пора становиться реквизитором, осветителем, режиссером-постановщиком. Так рождается «спектакль», который будет идти долгие годы. Каждый новый зритель будет по-своему «прокручивать» историю, рассказанную автором. Натюрморт побуждает к сотворчеству, как и хороший спектакль».Выставка продлится до 16 марта. Традиционно в эти дни галерея «Новое пространство» предложит интересную программу мероприятий: зрители увидят, как актеры готовятся к спектаклю, а также побывают на вечере современной поэзии.10+