Самарцев приглашают на выставку документов «За безмолвием кулис»
10 января 2019 10:51
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К Дню Самарской губернии 14 января 2019 года в 11.30 в помещении Дома актёра им. Лазарева (г. Самара, ул. Вилоновская, 24) состоится торжественное открытие выставки документов «За безмолвием кулис», проводимой в рамках Года театра в России.
Историко-документальная составляющая экспозиции представлена уникальными документами из фондов Центрального государственного архива Самарской области и его Сызранского филиала, Самарского областного государственного архива социально-политической истории, отражающими различные страницы театральной жизни Самары и региона с момента образования в 1851 году первого театра в губернской столице по настоящее время.
В экспозицию включены документы по становлению и развитию Самарского академического драматического театра им. М. Горького, Самарского академического театра оперы и балета, Самарского театра юного зрителя, Самарского театра кукол и других самарских городских театров. Отдельные блоки документов посвящены выдающимся самарским актерам и театральным деятелям, личные фонды которых хранятся в государственных архивах (народных артистов СССР Н.А. Михеева, В.А. Ершовой, П.Л. Монастырского, народных артистов РСФСР М.Г. Лазарева, Г.А. Шебуева, З.К. Чекмасовой, заслуженных артистов РСФСР и России В.А. Михайлова, А.П. Бондарева, С.И. Боголюбовой).
Ярким дополнением документальной экспозиции станут афиши, костюмы героев пьес и театральный реквизит, предоставленные музеем Самарского отделения театральных деятелей Российской Федерации.
На торжественное открытие выставки приглашены представители областных и муниципальных органов власти, научной и культурной общественности, учащиеся самарских вузов.
В программе открытия мероприятия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке и концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета.
Выставка работает с 14 января по 28 февраля 2019 года.
Понедельник – четверг с 10.00 до 17.00 (пятница – до 16.00).
Вход бесплатный. Заявки на экскурсии принимаются по телефонам: 200-98-86, 200-98-80.
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