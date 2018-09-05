Самарцев приглашают на выставку «Самарское дворянство в истории России»
5 сентября 2018 13:28
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Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает 7 сентября в 14 часов на открытие выставки «Самарское дворянство в истории России», подготовленной совместно с Государственной архивной службой Самарской области.
Экспозиция рассказывает о вкладе выдающихся деятелей, причисленных к дворянскому сословию Самарской губернии, не только в развитие нашего родного края, но и в историю всего Российского государства (6+).
Вход свободный.
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