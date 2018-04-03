Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги

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4 апреля в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка «Кухня» - история создания одной книги. Проект позволит гостям галереи погрузиться в пространство сотворчества художника и литератора и увидеть, как создается произведение.Иллюстрированная книга – всегда двойной портрет. Тема творческого союза, серьезной полноценной работы литератора и художника в современном искусстве встречается значительно реже по сравнению с тем, насколько широко эта практика была распространена в прошлые эпохи. От того, насколько глубоко и точно все участники смогли понять и прочувствовать тему, услышать друг друга зависит конечный результат: какой книга предстанет перед читателями.Проект «Кухня» предлагает зрителю заглянуть в самую суть творческого процесса, увидеть разные его этапы и итог – выполненные художником работы в сопровождении авторского текста на примере совместной работы одного писателя Александра Гутина и одного художника – Любови Егоровой. Следствием их творческого союза станет иллюстрированная книга «Кухня еврейского местечка, которого больше нет».- Почему именно «Кухня»? Это не впервые, когда в формате лаборатории мы касаемся темы, главные участники которой - литераторы и художники, а основные предметы исследования - «слово» и «рисунок». Нам показалось очень символичным перекликание: прежде, чем получить готовый рецепт, человек знакомится с ингредиентами, погружается в них; с книгой то же самое. «Кухня» является тем самым творческим пространством, где рождается книга. Она многогранна и включает множество аспектов, – рассказывает руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова. – Мы надеемся, что для Александра Гутина сотрудничество с Любовью Егоровой окажется продуктивным и успешным, а для наших посетителей станет интересным примером литературно-художественной кухни.Программа выставки:4 апреля, 19:00 – открытие выставки; «Первый вечер»: кухонные посиделки с Александром Гутиным, автором книги «Кухня еврейского местечка, которого больше нет»11 апреля, 19:00 – «Второй вечер»: кухонные посиделки с Александром Гутиным, автором книги «Кухня еврейского местечка, которого больше нет»14 апреля, 19:00 – «Третий вечер»: кухонные посиделки с Александром Гутиным, автором книги «Кухня еврейского местечка, которого больше нет»18 апреля, 19:00 – «Четвертый вечер»: кухонные посиделки с Любовью Егоровой, художником, иллюстратором книги «Кухня еврейского местечка, которого больше нет».