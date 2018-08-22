Самарцев приглашают на открытие выставки «Все на Футбол!»

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Экспозицию составят фотографии, посвященные FIFA World Cup 2018 и нашему родному городу Самара – до, во время и после чемпионата.На открытии выступит группа «Tramontana», расположится фотозона, а так же можешь сыграть в настольный футбол и Dendy.Выставка продлится с 23 августа по 7 сентября. Открытие в 19.00. Посещение по графику работы Strelkahall. Уточнить расписание можно через сообщения группы. Вход свободный.