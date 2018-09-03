Самарцев приглашают на открытие выставки «Эволюция образа»

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Завтра, 4 сентября в 19:00 в галерее «Новое пространство» откроется межрегиональная выставка «Эволюция образа» (12+).Участники проекта – художники из разных городов, известные в России и за рубежом: Александр и Татьяна Новоселовы (Санкт-Петербург), Рустем Хузин (Казань), Николай Ельцов (Самара), Дмитрий Мантров (Самара) и Евгения Тарасова (Самара). Каждый из них прошел свой путь роста и становления, у каждого свое понимание и свои наработки в том, как должна создаваться картина.На выставке представлены работы разных жанров: пейзажи, исторические полотна, сюжетные и символические композиции, подготовительные материалы к ним – этюды, наброски, эскизы. Посетители смогут проследить весь путь создания художественного произведения. В этом помогут комментарии авторов, которые сопровождают картины.В рамках выставки пройдут бесплатные лекции и мастер-классы, на которых о секретах творческого процесса посетителям расскажут не только художники, но также актеры и литераторы.Программа выставки:4 сентября, 19:00 – открытие;8 сентября, 18:00 – творческая встреча «О создании образа спектакля». Ведущие – команда театра «Город»;12 сентября, 19:00 – открытая лекция «Движение художественного образа». Ведущий – член Союза художников России Николай Ельцов;20 сентября, 18:00 – творческая встреча «О процессе рождения книги». Ведущий – самарский писатель Андрей Олех, автор трилогии о Безымянке;25 сентября, 19:00 – мастер-класс «От этюда к картине». Ведущий – член Союза художников России Дмитрий Мантров;26 сентября, 19:00 – мастер-класс «Тайны живописного мастерства». Ведущий – член Союза художников России Рустем Хузин.