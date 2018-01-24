Самарцев приглашают на открытие комплексной выставки изданий «Великая битва на Волге»

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25 января в Малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге». Начало в 15:00. Вход свободный.Экспозиция является частью масштабного межрегионального выставочного проекта, посвященного 75-летию разгрома советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом. Напомним, что ожесточенные бои продолжались двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем – и в самом Сталинграде. Итог кровопролитного сражения во многом предопределил ход войны.На комплексной выставке можно увидеть новейшие научные работы последних лет, подробно освещающие великую битву, в том числе издания, в которых опубликованы рассекреченные материалы архивов. Отдельный раздел экспозиции посвящен легендарным советским военачальникам, которые внесли неоценимый вклад в исход сражения – маршалу Георгию Жукову, начальнику Генштаба Александру Василевскому, военачальникам Василию Чуйкову и Константину Рокоссовскому, командующему Сталинградским и Юго-Восточным фронтом Андрею Еременко, главному маршалу артиллерии Николаю Воронову, генерал-полковнику Александру Родимцеву. Еще два раздела экспозиции расскажут о вкладе Куйбышевской области в великую победу на Волге. Здесь можно увидеть книги и материалы о наших земляках – участниках ожесточенных боев под Сталинградом, узнать о том, как куйбышевцы помогали воинским частям и жителям осажденного города, выяснить, как проходили будни волжских речников в военное время. Работа выставки продлится до 10 марта.Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке, единственное требование – экскурсионная группа должна насчитывать не менее 10 человек. Программа рассчитана в первую очередь на учащихся школ и лицеев, колледжей, учреждений дополнительного образования. Запись на экскурсию ведется ежедневно, кроме понедельника, по телефону 335-68-53.