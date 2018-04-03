Самарцев приглашают на мультимедийную выставку «Живая история. Последний российский Император»

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До середины мая в Самаре работает мультимедийная выставка «Живая история. Последний российский Император». О жизни и правлении Николая II рассказывают в доступной и увлекательной форме: перед глазами зрителей "оживают" картины известных художников: Репина, Серова, Рыженко.До Самары выставку презентовали в Екатеринбурге. Потом проект запустили в Республике Крым и в Москве, в парке Сокольники. У нас ознакомиться с мультимедийной экспозицией можно в ТЦ "Амбар".